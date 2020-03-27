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Суд по делу Пола Уилана перенесли на 13 апреля из-за коронавируса

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отложил на середину апреля судебный процесс над гражданином США, Великобритании, Канады и Ирландии Полом Уиланом, которого в РФ обвиняют в шпионаже.

"В связи с ограничительными мерами из-за коронавируса, судебное заседание в отношении Пола Уилана 30 марта не состоится. Оно отложено на 13 апреля", - сообщила "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

В Мосгорсуде напомнили, что рассмотрению подлежат только дела безотлагательной категории, остальные откладываются на даты после 10 апреля.

Ранее Верховный суд РФ рекомендовал судам рассматривать только категории дел безотлагательного характера - об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетних и недееспособных, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие, а также дела в порядке приказного, упрощенного производства.

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Уилан, который ранее проходил службу в морской пехоте США, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), за который предусматривается от 10 до 20 лет лишения свободы.

По словам адвоката, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб: на изъятой у него флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, как утверждает защита, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих поездках в РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.

Дэвид Уилан, брат Пола, говорил, что тот приехал в Москву по приглашению на свадьбу.

Уилан вину не признает. Свое преследование он считает провокацией и называл его "абсурдным политическим похищением".

В момент задержания Уилан являлся директором по безопасности американской компании BorgWarner, производящей детали для автомобилей. 18 декабря его брат сообщил, что эта компания сократила Пола.

Пол Уилан

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