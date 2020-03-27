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Шереметьево уточнило, какие рейсы переводятся в терминал B после закрытия D

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Аэропорт "Шереметьево" уточнил, какие рейсы переводятся из закрываемого с 1 апреля терминала D в терминал внутренних линий B.

Согласно сообщению, авиакомпания "Россия" будет летать из терминала B в Сочи, Краснодар, Оренбург, Симферополь, Минводы, Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Магадан;

- "Икар" (летает под брендом Pegas Fly) - в Хабаровск, Казань, Санкт-Петербург, Красноярск, Благовещенск, Симферополь, Новосибирск, Орск, Самара;

- Nordwind - в Симферополь, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Екатеринбург, Челябинск, Минводы, Пермь, Калининград, Сочи, Уфа, Новосибирск, Хабаровск, Магнитогорск, Оренбург, Горно-Алтайск, Грозный, Краснодар, Нижнекамск, Новокузнецк, Нижний Новгород.

- авиакомпания "Северсталь" переводит в терминал B рейсы в Череповец, Апатиты, Ухту;

- "Уральские авиалинии" - в Симферополь и Екатеринбург;

- "Ямал" - в Салехард.

Международные рейсы выполняются из терминала F, уточняет "Шереметьево".

О том, что 1 апреля временно закрывается международный терминал D, "Шереметьево" сообщило накануне. Решение принято "в связи с сокращением пассажиропотока и введением дополнительных ограничений в сфере международных авиационных перевозок". 20 марта "Шереметьево" временно закрыло международные терминалы E и С.

Терминалы D, E, F составляют южный терминальный комплекс "Шереметьево", C и B находятся в северной части аэропорта. Крупнейшая базовая авиакомпания "Шереметьево" - "Аэрофлот".

Шереметьево

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