Апелляция признала законной ликвидацию совета тейпов ингушского народа

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу ответчика на решение Верховного суда Ингушетии о ликвидации общественного движения, лидер которого Малсаг Ужахов с апреля 2019 года находится под стражей по делу об избиении полицейских во время протестов, передает корреспондент агентства "Интерфакс".

Апелляционный суд оставил без изменения решение Верховного Суда Ингушетии от 27 марта 2020 года о ликвидации регионального общественного движения "Совет тейпов ингушского народа".

Иск об исключении движения из Единого госреестра юридических лиц был подан республиканским управлением Минюста РФ ещё 8 октября 2019 года.

Как следует из материалов суда, в обоснование требований истец указал на то, что в своей деятельности общественное объединение допустило грубые и неоднократные нарушения российского законодательства. Совет тейпов осуществляет деятельность с нарушением устава, допускает вмешательство в работу органов государственной власти и должностных лиц.

Ответчик не выполнил в установленные сроки требования, содержащиеся в предупреждениях об устранении выявленных нарушений.

На заседании 27 марта 2020 года ВС республики удовлетворил требования территориального органа Минюста.

Это постановление было обжаловано ответчиком в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции, который по результатам рассмотрения оставил его в силе. Решение суда вступило в законную силу.

Как сообщали ранее агентству "Интерфакс" представители общественной организации, в состав которой входят авторитетные старейшины, представители всех ингушских фамилий, претензии истца заключаются в том, что в уставе совета есть противоречия.

Ведомство считает, что движение не устранило многочисленные нарушения, выявленные во время двух проверок в 2019 году. Кроме того, в статье, опубликованной на сайте организации 8 января минувшего года, имеются сведения, содержащие государственную тайну.

По словам общественников, противоречия в уставе устранены, соответствующая информация была направлена в Минюст. В упомянутой статье, по их мнению, нет сведений, содержащих гостайну. Большинство нарушений устранено за исключением тех, что были обжалованы в суде. Нарушения устранимые и не носят грубый характер, считают в организации.

Арест главы совета тейпов

В начале апреля минувшего года глава совета тейпов Малсаг Ужахов был оштрафован Магасским районным судом за участие в стихийном митинге 27 марта.

19 апреля он был задержан и перевезен в Нальчик. 20 апреля городской суд Нальчика постановил заключить 67-летнего мужчину под стражу по делу о применении насилия к представителям власти во время мартовских протестов.

20 июня следственные органы возбудили в отношении него еще одно уголовное дело. Общественника заподозрили в создании некоммерческой организации, деятельность которой сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний (ч. 2 ст. 239 УК РФ).

В мае региональное управление Минюста на три месяца приостановило деятельность региональной общественной организации за нарушения.

В феврале этого года Верховный суд РФ удовлетворил жалобу защиты на постановление Магасского районного суда об административном наказании Ужахова за нарушение порядка проведения митинга в конце марта 2019 года. Суд снизил ему размер назначенного штрафа со 150 тыс. до 10 тыс. рублей.

Митинг в Магасе

По данным правозащитников, после митинга в Магасе 26-27 марта 2019 года против изменения закона республики "О референдуме" порядка 30 человек привлечено к уголовной ответственности, часть из них находится под арестом. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в применении опасного и не опасного насилия в отношении представителей власти (ч.ч.1, 2 ст.318), предполагаемым организаторам – в организации насилия (ч.3 ст.33 - ч.2 ст.318). Кроме того, по информации адвокатов, двум фигурантам вменяются призывы к массовым беспорядкам (ч.3 ст.212 УК РФ).