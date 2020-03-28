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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:35Заразились
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Заразившиеся COVID-19 челябинцы торговали мясом в башкирском Сибае

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Инфицированные COVID-19 жители Челябинска занимались торговлей мясом на рынке "Воскресный" в башкирском Сибае, власти Башкирии определяют покупателей.

Пандемия коронавируса

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на брифинге в субботу призвал жителей Сибая и Баймакского района обратиться к специалистам, если они контактировали с заболевшими продавцами в 37-м павильоне рынка 22 марта. Он отметил, что жители Челябинской области по возвращении из-за рубежа не остались на самоизоляции и сейчас госпитализированы с подтвержденным диагнозом.

"Необходимые меры в отношении сотрудников торгового центра уже предприняли, проводятся меры по дезинфекции. Сотрудники будут помещены под домашний карантин, будут взяты под наблюдение", - добавил Забелин.

Ранее сообщалось, что подтверждена информация о четырех инфицированных коронавирусом жителях региона, один из которых - 13-летний подросток. Все заболевшие в марте посетили европейские страны.

С подозрением на опасное заболевание в стационарах наблюдались 92 человек, среди которых 14 несовершеннолетних. Обследовано 2 957 человек, на самоизоляции в регионе находятся около четырех тысяч человек.

Всего в России к настоящему моменту насчитывается 1264 случая заболевания коронавирусом.

Челябинск Башкирия

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