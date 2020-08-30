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Эксперты назвали взрыв ракеты причиной крушения Су-27 весной в Крыму

Эксперты назвали взрыв ракеты причиной крушения Су-27 весной в Крыму
Самолет Су-27. Архивное фото
Фото: Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Взрыв двигателя ракеты стал причиной гибели самолета Су-27 во время планового полета в марте этого года, сообщил начальник Службы безопасности полетов Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов.

"Выводы комиссии однозначны: причиной авиационной катастрофы явился подрыв двигателя ракеты на траектории после ее схода", - сказал он в программе "Военная приемка" на канале "Звезда".

Такие выводы были сделаны после того, как расследователи обнаружили на поднятых со дна Черного моря элементах самолета фрагменты пороховых газов. Экспертиза в Центральном научно-исследовательском институте Военно-воздушных сил показало, что налет от пороховых газов принадлежит двигателю ракеты, которая была выпущена летчиком в соответствии с заданием.

Как сообщил заместитель начальника отдела Службы безопасности полетов ВС РФ Сергей Смирнов, летчик, который не найден до сих пор, больше 40 секунд пытался спасти самолет в условиях сильнейших перегрузок. "Они колебались от минус 4 до 12,5", - сказал он.

Истребитель Су-27, выполнявший плановый полет, пропал вечером 25 марта в 50 км от Феодосии на юго-востоке Крыма. Самолет упал в море, поиски летчика, который успел катапультироваться, успеха не принесли.

Су-27 входят в состав дежурных сил ПВО. Предназначены для ведения дальнего и ближнего воздушного боя, перехвата и уничтожения самолетов и беспилотников над своей территорией и обеспечения действий сил флота на удалении 300-400 км от береговой черты. Экипаж - один человек. Боевой радиус - 1,2 тыс. км.

Крым Черное море Су-27

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