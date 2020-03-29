Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:35Заразились
на 28.03В России 1 264+228В мире 593 291+63 700

Над Эр-Риядом перехвачены две ракеты

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Не менее двух ракет были сбиты поздно вечером в субботу над столицей Саудовской Аравией Эр-Риядом, сообщил телеканал "Аль-Арабийя".

Еще как минимум одна ракета была перехвачена над городом Джизан на юго-западе королевства. О жертвах и разрушениях не сообщается.

"Аль-Арабийя" не уточняет, кто мог выпустить эти ракеты, но напоминает, что ранее на этой неделе арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией уничтожила беспилотники, запущенные йеменскими повстанцами-хуситами на саудовские города Абха и Хамис-Мушайт.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года, а Саудовская Аравия вмешалась в него в 2015 году. Арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

Саудовская Аравия Эр-Рияд

Новости

Что произошло за день: суббота, 28 марта

В Ростове-на-Дону возгорание сухой травы охватило 25 гектаров

В Ростове-на-Дону возгорание сухой травы охватило 25 гектаров

Авиакомпаниям компенсируют 1,5 млрд рублей за вывоз россиян из-за границы

У пятой скончавшейся в Москве пациентки с COVID-19 были проблемы с сердцем

У пятой скончавшейся в Москве пациентки с COVID-19 были проблемы с сердцем

Россия с 30 марта временно закроет госграницу из-за коронавируса

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

В Петербурге умер пациент с коронавирусом

Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи

Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи

ФМБА разработало схему лечения коронавируса на основе препарата против малярии

Голикова посоветовала сдавать тест на коронавирус только людям из группы риска

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');