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Йеменские хуситы взяли на себя ответственность за пуски ракет по Саудовской Аравии

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Йеменские повстанцы-хуситы объявили, что именно они предприняли ракетный обстрел столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда, а также города Джизан на юго-западе королевства.

Военный представитель хуситов в воскресенье заявил, что они осуществили пуски ракет и беспилотников по "чувствительным" объектам в Эр-Рияде, а также по экономическим и военным объектам в Джазане и Асире, недалеко от йеменской границы.

Как сообщалось, не менее двух ракет были сбиты поздно вечером в субботу над столицей Саудовской Аравии Эр-Риядом. Еще как минимум одна ракета была перехвачена над городом Джизан. О жертвах и разрушениях не сообщалось.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года, а Саудовская Аравия вмешалась в него в 2015 году. Руководимая Эр-Риядом арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

Йемен Саудовская Аравия

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