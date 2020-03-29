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Под Самарой военные провели учения на случай вирусной угрозы

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В Самарской области прошло трехдневное учение на случай угрозы распространения вирусных инфекций, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Там отметили, что в учениях были задействованы военные медики, специалисты радиационной, химической, биологической защиты (РХБЗ), инженерных войск, подразделений материально-технического обеспечения и военной полиции. Всего в работе приняли участие более 600 человек, были задействованы свыше 150 единиц специальной военной техники.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что специальные учения на случай угрозы вирусных инфекций пройдут в Западном и Центральном военном округах на полигонах "Кирилловский" (Ленинградская область), "Погоново" (Воронежская область), "Мулино" (Нижегородская область), "Свердловский" (Екатеринбург), "Рощинский" (Самарская область), "Чебаркульский" (Челябинская область) и "Юргинский" (Кемеровская область).

Самарская область

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