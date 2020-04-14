Российские морпехи освоили управление собачьими упряжками в ходе учений на Камчатке

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - На Камчатке морские пехотинцы Тихоокеанского флота (ТОФ) впервые отработали элементы боевой подготовки с использованием снегоходов и собачьих упряжек, сообщает пресс-служба ТОФ.

"Такие способы передвижения в условиях значительного снежного покрова, характерного для региона с конца осени и до апреля, позволяет мобильным группам морских пехотинцев успешно преодолевать пересеченные участки местности, действовать в тайге", - говорится в сообщении.

Морпехи на пространствах, где применение боевой техники осложнено, отработали практические навыки управления снегоходами и собачьими упряжками, перемещение групп морских пехотинцев на снегоходах, в нарте и на лыжах сцепками по шесть человек, совершенствовали тактические элементы проведения рейдовых действий.

"Тихоокеанцы осуществили оперативную высадку тактических групп со снегоходов и провели бой, в ходе которого блокировали и нейтрализовали группу условных террористов", - сказано в сообщении.

Тренировки подразделений морской пехоты прошли на базе полигона "Радыгино" в пригороде Петропавловска-Камчатского.