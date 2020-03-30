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Вице-спикер ГД Лебедев отверг обвинения в игнорировании допросов по делу о хищении

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев опроверг утверждения о том, что он якобы не участвовал в необходимых следственных действиях по делу о хищении денежных средств молодежных организаций, подконтрольных ЛДПР.

"Ко мне со стороны следователя нет ни вопросов, ни претензий. Я являлся на все допросы, я провёл все действия, и ни разу нигде не прикрывался иммунитетом депутата", - сказал Лебедев "Интерфаксу" в понедельник.

Так он прокомментировал утреннее сообщение пресс-службы МВД РФ о том, что правоохранительные органы предъявили обвинение в хищении денежных средств молодежных организаций, подконтрольных ЛДПР, двоим сотрудникам аппарата фракции. "

Обвиняемые на протяжении всего периода расследования настаивали на проведении очных ставок с сыном Владимира Жириновского - депутатом Госдумы Игорем Лебедевым, так как, с их слов, якобы похищенные деньги они тратили по его указанию", - сообщили в МВД, отметив, что до октября 2019 года Лебедев отказывался от очных ставок с обвиняемыми.

Лебедев заявил, что все следственные действия в отношении него: "и допрос, и снятия показаний, очные ставки - все давным-давно проведено и закончено ещё в прошлом году".

Вице-спикер Госдумы назвал публикацию на сайте МВД в отношении данного уголовного дела, "чушью и провокацией" и призвал привлечь к "как минимум к административной ответственности" разместившего ее сотрудника.

Госдума ЛДПР Игорь Лебедев

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