Президент РФ призвал не бояться кажущихся избыточными мер в борьбе с COVID-19

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал полномочных представителей главы государства в федеральных округах не бояться мер по борьбе с коронавирусом, которые могут показаться избыточными.

"Поручаю вам наладить мониторинг во всех жизненно важных сферах. Начну с главной, с организации медицинской помощи людям, которые столкнулись или могут столкнуться с болезнью", - сказал Путин на совещании с полпредами.

"Сегодня делается все, чтобы угроза не затронула большого количества людей, но подготовка должна быть проведена во всех регионах, с учетом всех вариантов развития ситуации на основе опыта других стране. Нужно принимать все необходимые в данной ситуации меры, даже если они людям непосвященным в проблему кажутся для России сегодня несколько избыточными. Как говорится, береженого Бог бережет", - добавил президент.

Путин поручил полпредами и главам регионов в ближайшие дни завершить полную инвентаризацию состояния готовности всех медицинских учреждений страны, в том числе частных.

Глава государства также заявил, что введенный в Москве и Подмосковье режим ограничения на передвижение граждан оправдан и необходим "для огромной многомиллионной агломерации, которая первой столкнулась с распространением коронавируса".

"Я прошу москвичей и жителей Подмосковья отнестись к этим вынужденным, но абсолютно необходимым шагам, к профилактическим и ограничительным мерам со всей серьезностью и с полной ответственностью. Речь сейчас о вашем здоровье, о безопасности и жизни тех, кто находится рядом с вами", - подчеркнул президент.