РЖД временно закроет для пассажиров вагоны-рестораны в поездах

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" ввело временные изменения по обслуживанию пассажиров в вагонах-ресторанах поездов дальнего следования.

В рамках борьбы с распространением коронавируса также вводятся ограничения на работу вагонов-бистро в поездах "Сапсан", говорится в сообщении РЖД. Вагоны-рестораны и вагоны-бистро будут временно закрыты для посещения, но продолжат готовить горячие блюда на вынос для доставки пассажирам на их места в вагонах.

"Чтобы заказать блюда из меню вагона-ресторана, пассажирам необходимо обратиться к проводнику", - сообщили РЖД.

"Также, согласно предписанию, в вагонах поездов дальнего следования будет прекращена продажа всех непродовольственных товаров. К покупке останутся доступны только товары первой необходимости, к которым относятся дезинфицирующие средства, влажные и сухие салфетки, дорожные наборы, наборы для душа", - говорится в сообщении.

Пассажиры также могут воспользоваться услугой доставки еды к вагонам поездов дальнего следования АО "ФПК" (пассажирская "дочка" РЖД). Услуга доставки еды к вагонам поездов доступна для пассажиров, отправляющихся с вокзалов столицы, а также с Московского вокзала Санкт-Петербурга. Оформить доставку еды к поезду можно при покупке билета на официальном сайте РЖД, а также в "Личном кабинете" в дополнение к ранее купленному проездному документу, напоминают представители российского ж/д оператора.