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РЖД на фоне пандемии прекратят работу кафе и ресторанов на вокзалах

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" из-за коронавируса временно ограничило работу объектов общественного питания и торговли на вокзалах.

В этой связи на вокзалах, станциях и остановках сети российских железных дорог приостанавливается работа точек общепита - ресторанов, кафе, столовых и так далее, говорится в сообщении.

Пандемия коронавируса

Исключение составляют объекты, которые работают на доставку заказов и обслуживают клиентов питанием на вынос, отмечается в сообщении.

Также, согласно предписанию, на вокзалах, станциях и остановочных пунктах временно приостановлена торговля непродовольственными товарами, за исключением тех, что входят в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденный правительством.

При этом власти российских регионов уполномочены расширить перечень объектов торговли, которым разрешена коммерческая деятельность, отмечает компания.

Так, например, в соответствии с указом мэра Москвы на столичных вокзалах разрешена деятельность салонов сотовой связи и зоомагазинов.

Ранее стало известно, что РЖД также временно закрыли вагоны-рестораны в поездах дальнего следования для посетителей. Тем не менее, в этих точках общепита будут готовить горячую еду для пассажиров для доставки им в купе.

РЖД

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