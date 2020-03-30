Юрлиц предложили штрафовать на 5-10 млн рублей за фейки об эпидемиях

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Поправки об ужесточении наказания для юридических лиц за распространение фейков об обстоятельствах, угрожающих жизни и безопасности граждан, Госдума примет уже во вторник, 31 марта.

В соответствии с поправками (имеются в распоряжении ИФ), статью 13.15 КоАП предлагается дополнить новыми частями 10.1 и 10.2. В частности, часть 10.1 предлагает ввести наказание за распространение в СМИ, а также в интернете под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации "об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".

Так же предлагается ввести наказание за распространение заведомо ложной информации о мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от угроз. За это юридических лиц предлагается штрафовать на сумму от 1,5 млн рублей до 3 млн рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

Предлагаемая часть 10.2 будет регулировать распространение в СМИ, а также в интернете заведомо ложной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, которое повлекло смерть человека, причинение вреда его здоровью или имуществу, массовое нарушение общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.

Эти нарушения повлекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

В случае повторного подобного нарушения штраф для граждан составит от 300 до 400 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; для должностных лиц - от 600 до 900 тысяч рублей; для юридических лиц - от 5 миллионов до 10 миллионов рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

Законопроект предлагает примечание: обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и безопасности граждан, указанными в части 10.1 настоящей статьи, признаются "чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий", повлекшие или могущие повлечь жертвы среди людей, причинение вреда их здоровью и окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения.

Госдума рассмотрит соответствующий законопроект 31 марта сразу во втором и в третьем чтениях.