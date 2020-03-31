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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:16Заразились
на 30.03В России 1 836+302В мире 782 365+62 248

Число находящихся под меднаблюдением россиян превысило 200 тыс. человек

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Более 200 тысяч человек находятся под наблюдением российских медиков, число лабораторных исследований превысило полмиллиона, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 315 609 человек, по состоянию на 30 марта под контролем остаются 201 623 человека, уточняется в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

По состоянию на 30 марта число лабораторных исследований на наличие нового коронавируса составило 536 тыс. 669, отмечается в сообщении.

На 9:45 по московскому времени вторника в мире насчитывалось 771 тыс. 120 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 36 944 человека, поправились более 158 тысяч, сообщила газета South China Morning Post.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В то же время, по информации американского университета Джона Хопкинса, число инфицированных в мире на утро вторника по московскому времени достигло 786 291 человек, смертельных случаев - 37 820.

На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения - Соединенные Штаты, где зафиксировано 164 620 инфицированных и 3 040 смертных случаев, сообщила South China Morning Post.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. По состоянию на утро вторника, в стране зарегистрирована 11 591 жертва инфекции и 101 739 больных.

В Испании подтверждено 85 195 случаев заболевания (скончались 7 340), Германии - 57 298 (455), Франции - 44 450 (3 024), Великобритании - 22 141 (1 408), Швейцарии - 15 475 (295), Бельгии - 11 899 (513), Нидерландах - 11 750 (864), Турции - 10 827 (168).

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 48 новых случаев заражения коронавирусом, все - у людей, прибывших из-за рубежа.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончался один человек - в городе Ухане провинции Хубэй, который считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3 305 человек, зарегистрировано 81 518 случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3 187, заболели 67 801.

В Иране насчитывается 41 495 больных и 2 757 скончавшихся.

По данным издания, в мире менее 10 тыс. новых случаев заражения зарегистрировано в почти в 190 странах и районах мира.

В России, по состоянию на понедельник, общее число диагнозов достигло 1836, сообщил оперативный штаб.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 11 марта объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

Москва в режиме самоизоляции

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COVID-19 Роспотребнадзор

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