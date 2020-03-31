Минюст предложил приостановить регистрацию браков до июня из-за коронавируса

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Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Минюст в связи с пандемией COVID-19 предложил руководителям регионов приостановить регистрации и расторжения браков, в исключительных случаях проводить процедуру без гостей, сообщили в пресс-службе министерства.

Как следует из сообщения пресс-службы ведомства, даты регистрации заключения брака, "которые были определены ранее, необходимо перенести на более поздний срок (как вариант, после 01.06.2020)".

Однако есть оговорка, что в исключительных случаях, если невозможно изменить дату, государственную регистрацию следует проводить лишь в присутствии жениха и невесты, без гостей.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России на 31 марта, количество зарегистрированных случаев этого заболевания составляет 2337 в 73 регионах. За последние сутки в стране зарегистрировано 500 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах.