Регистрировать рождения и смерти в РФ будут дистанционно

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Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ завершает разработку дистанционной процедуры регистрации рождения и смерти человека, сообщили в пресс-службе ведомства.

Делается это по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, в рамках реализации суперсервисов "Рождение ребенка" и "Утрата близкого человека". В частности, запуск суперсервиса "Рождение ребенка" в пилотном режиме может быть реализован в ближайшее время.

Эти сервисы позволят организовать предоставление госуслуг, связанных с указанными жизненными ситуациями, "без личного посещения заявителями органов, предоставляющих государственные услуги".

Ранее Минюст рекомендовал в связи с пандемией COVID-19 предложил руководителям регионов приостановить регистрации и расторжения браков, в исключительных случаях проводить процедуру без гостей.