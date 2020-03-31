Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:24Заразились
на 31.03В России 2 337+500В мире 782 365+62 248

Регистрировать рождения и смерти в РФ будут дистанционно

Регистрировать рождения и смерти в РФ будут дистанционно
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ завершает разработку дистанционной процедуры регистрации рождения и смерти человека, сообщили в пресс-службе ведомства.

Делается это по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, в рамках реализации суперсервисов "Рождение ребенка" и "Утрата близкого человека". В частности, запуск суперсервиса "Рождение ребенка" в пилотном режиме может быть реализован в ближайшее время.

Эти сервисы позволят организовать предоставление госуслуг, связанных с указанными жизненными ситуациями, "без личного посещения заявителями органов, предоставляющих государственные услуги".

Ранее Минюст рекомендовал в связи с пандемией COVID-19 предложил руководителям регионов приостановить регистрации и расторжения браков, в исключительных случаях проводить процедуру без гостей.

Минюст

Новости

Метро Петербурга с 1 апреля будет закрываться на вход в 22:00

Власти по ошибке сообщили о сокращении времени работы метро Петербурга до 22:00

Крайний срок подачи документов в вузы РФ сдвинули на 10 августа

Пандемия коронавируса

Более половины регионов РФ ввели обязательный режим самоизоляции

В НИИ Склифосовского связали рост числа заболевших COVID-19 в РФ с лучшей выявляемостью

Х5 обещала в апреле запустить по всей Москве сервис экспресс-доставки из "Пятерочек"

В ВОЗ заявили, что у России есть шанс избежать европейского сценария с COVID-19

В ВОЗ заявили, что у России есть шанс избежать европейского сценария с COVID-19

Сотрудница Сбербанка вернулась из Италии с COVID-19

Совфед одобрил закон о тюремных сроках за нарушение санэпидправил и фейки о COVID-19

Пандемия коронавируса

Даты отправки призывников в войска в России сдвинут из-за пандемии COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');