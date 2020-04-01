Глав регионов обязали контролировать ношение масок персоналом на транспорте

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова предписала руководителям региональных властей контролировать ношение масок или респираторов работающими на транспорте и сотрудниками мест с массовым пребыванием людей.

"Обеспечить: (...) контроль за использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) персоналом транспортно-пересадочных узлов, транспортных средств (метрополитен, поезда, автобусы и другие виды общественного транспорта) и других мест с массовым пребыванием людей", - говорится в постановлении санитарного врача, опубликованном на официальном портале нормативных актов в среду.