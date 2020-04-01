Из-за сдачи дома для сирот с протекающей крышей возбуждено уголовное дело

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В Ульяновской области на чиновников администрации Цильнинского района возбудили уголовное дело за то, что они приняли у строителей дом для детей сирот с протекающей крышей. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

Речь идет о многоквартирном доме в селе Большое Нагаткино.

Областная прокуратура уточнила, что дом строило ООО "Строй-Комплект". Прокурорская проверка выявила, что в здании санузлы сделаны без гидроизоляции, протекает крыша и батареи, в вентиляцию не поступает воздух. В некоторых квартирах деформирована конструкция полов и деформирована наружная обшивка стен дома.

Ранее суд обязал застройщика устранить все недостатки, напоминает надзорное ведомство.

В СК установили, что районная администрация при несоответствии параметров дома проектной документации удостоверила выполнение строительства и незаконно выдала разрешение на ввод его в эксплуатацию, грубо нарушив права лиц, нуждающихся в особой государственной защите.

Дело расследуется по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.