Минобороны собралось создать искусственный интеллект на основе нейронных сетей за 390 млн руб.

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Для Минобороны РФ планируется разработать системы с искусственным интеллектом на основе нейронных сетей, следует из материалов на сайте госзакупок.

"Министерство обороны РФ извещает о проведении закрытого конкурса на выполнение научно-исследовательской работы "Исследования по созданию экспериментального образца комплекса разработки, обучения и реализации глубоких нейронных сетей для нового поколения военных систем с искусственным интеллектом" (шифр "Каштан")", - говорится в документе.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 387 млн 751 тыс. рублей. Работы по контракту должны быть завершены до 10 ноября 2022 года.

При этом, в 2020 году на эти исследования планируется выделить более 115 млн рублей, в 2021 году - свыше 152 млн, а в 2022 году - 120 млн.