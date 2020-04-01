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Путин предположил, что работающие удаленно чиновники будут меньше мешать москвичам

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что новый, дистанционный формат работы руководства страны позитивно отразится на настроении москвичей, поскольку снизит количество машин с мигалками на дорогах

"Во-первых, никуда не надо ехать, мы экономим время на передвижении. А, во-вторых, количество машин с мигалками в Москве уменьшится, и они не будут мешать другим участникам дорожного движения, что тоже позитивно будет отражаться на настроении, во всяком случае, в столице", - сказал Путин на совещании с членами правительства, которое впервые прошло в дистанционном режиме из ситуации с коронавирусом.

Он отметил, что такой формат работы отвечает требованиям сегодняшнего дня и показывает ответственный подход чиновников к тому, что происходит.

Президент обратил внимание членов правительства на то, что каждый из них должен следить за здоровьем в нынешних условиях и выразил надежду на то, что хороших новостей будет больше.

"Надеюсь, что наша совместная с вами эффективная работа будет создавать все больше и больше поводов для этих хороших новостей и по другим отраслям производства. И действительно, когда хлеб на столе есть, то в сознании народа, и это правильно, всегда присутствует мысль о том, что если хлеб есть - всё остальное приложится", - сказал Путин, реагируя на слова вице-премьера Виктории Абрамченко о ситуации с продовольствием.

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Владимир Путин

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