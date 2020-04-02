Источник сообщил о планах правительства перейти на удаленку вслед за Путиным

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Традиционное заседание правительства в четверг впервые может пройти в режиме видеосвязи, сообщил "Интерфаксу" источник в кабинете министров.

Официально эту информацию в правительстве не подтвердили и не опровергли.

В среду дистанционный формат работы с членами правительства первым опробовал президент Владимир Путин, который вышел на связь с кабинетом министров из резиденции в Ново-Огарево. При этом участники совещания общались с президентом со своих рабочих мест.

По итогам совещания с членами правительства Путин предположил, что такой формат всем участникам "может понравиться".

"Во-первых, никуда не надо ехать, мы экономим время на передвижении. А, во-вторых, количество машин с мигалками в Москве уменьшится, и они не будут мешать другим участникам дорожного движения, что тоже позитивно будет отражаться на настроении, во всяком случае, в столице", - заметил он.

После этого призыва правительство, по-видимому, последует примеру президента.

Ранее заседания правительства всегда проходили в Белом доме и предполагали личное присутствие кабинета министров в полном составе, а также руководителей служб, агентств, приглашенных губернаторов.