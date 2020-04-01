В РФ создали корпорацию морского приборостроения
Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Производитель боевых систем для ВМФ концерн "Моринформсистема-Агат" и ряд других предприятий войдут в новую российскую "Корпорацию морского приборостроения".
Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, в корпорацию войдет Концерн "Моринформсистема Агат", НПП "Аврора", концерн "Океанприбор" и ЦНИИ "Электроприбор". Собственником корпорации является Российская Федерация.
Создать корпорацию предложил Минпромторг в октябре прошлого года. В министерстве отмечали, что объединение предприятий позволит решить проблему пересечения части основных компетенций и дублирования выпускаемой продукции.