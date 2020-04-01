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В РФ создали корпорацию морского приборостроения

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Производитель боевых систем для ВМФ концерн "Моринформсистема-Агат" и ряд других предприятий войдут в новую российскую "Корпорацию морского приборостроения".

Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в корпорацию войдет Концерн "Моринформсистема Агат", НПП "Аврора", концерн "Океанприбор" и ЦНИИ "Электроприбор". Собственником корпорации является Российская Федерация.

Создать корпорацию предложил Минпромторг в октябре прошлого года. В министерстве отмечали, что объединение предприятий позволит решить проблему пересечения части основных компетенций и дублирования выпускаемой продукции.

Корпорация морского приборостроения

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