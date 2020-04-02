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Роскомнадзор предупредил о массовой рассылке подложных писем от его имени

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор предупредил операторов персональных данных о массовой рассылке писем с адресов, не принадлежащих ведомству, с требованием подать уведомление о начале обработки персональных данных и ложной информацией о грозящей административной ответственности за отказ это сделать.

"От операторов персональных данных поступают жалобы на участившиеся случаи массовой рассылки с электронных адресов, не принадлежащих Роскомнадзору, информационных писем о необходимости подачи уведомления об обработке персональных данных. При этом в письмах содержится ложная информация", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в четверг.

В частности, говорится в релизе, в письмах утверждается, что в случае непредставления уведомлений об обработке персональных данных наступает административная ответственность якобы по ст. 13.11 КоАП РФ с максимальным штрафом в размере до 300 тыс. рублей.

В РКН разъяснили, что операторы до начала обработки персональных данных действительно обязаны уведомить ведомство о своем намерении заниматься обработкой персональных данных. "Однако если деятельность оператора подпадает под исключения, предусмотренные положениями п. 1-9 ч. 2 ст. 22 ФЗ "О персональных данных", уведомление об обработке персональных данных может не представляться", - отметили в Роскомнадзоре.

Кроме того, напомнили в ведомстве, административная ответственность за непредставление уведомления установлена не положениями статьи 13.11 КоАП РФ, а положениями статьи 19.7 КоАП РФ с максимальным штрафом до 5 тыс. рублей.

В сообщении говорится, что основания для проведения внеплановых проверок, о возможности которых также сообщается в письмах, регламентированы постановлением правительства РФ от 13.02.2019 №146 "Об утверждении Правил организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных".

В Роскомнадзоре напомнили что при получении официальных писем от ведомства нужно обращать внимание на электронный адрес отправителя: все электронные адреса Роскомнадзора оканчиваются на @rkn.gov.ru.

Роскомнадзор

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