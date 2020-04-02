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Правительству РФ предложили облегчить нагрузки по платежам за ЖКУ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В правительство направлены предложения по облегчению нагрузки граждан по оплате коммунальных платежей в период пандемии коронавируса, сообщил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

"Совместно с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства мы подготовили предложения, которые помогут значительному числу наших граждан. Это касается также договоров на газоснабжение, электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение", - сказал Турчак на заседании Совета Федерации в четверг.

По словам Турчака, в предложениях говорится, что управляющие компании и компании, работающие с твердыми коммунальными отходами, не должны начислять пени в случае несвоевременной или неполной оплаты коммунальных услуг либо услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Кроме того, отметил он, компании не должны ограничивать или приостанавливать предоставление услуг в случае их неполной оплаты.

"В-третьих, мы предлагаем приостановить начисление пени за несвоевременное или неполное внесение взносов на капремонт, плату за жилое помещение. В-четвертых, считаем, что население должно быть освобождено от обязательств по поверке счетчиков", - сообщил Турчак.

По его словам непростая экономическая ситуация влияет на финансовое благополучие населения, которое вынуждено находится на самоизоляции.

"Помимо общего сокращения доходов граждане несут дополнительные издержки в виде повышенных счетов за жилищно-коммунальные услуги, которые обусловлены длительным пребыванием дома", - сказал вице-спикер.

Поэтому сегодня необходимо введение особого порядка оплаты коммунальных платежей и предоставления ЖКУ в многоквартирных и жилых домах.

"Уверен, что представленный набор мер поможет в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией, поскольку исключит необходимость граждан посещать офисы поставщиков коммунальных услуг, региональных операторов капремонта для урегулирования вопросов по оплате", - отметил Турчак.

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