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Правительство поручило изучить включение установки электросчетчиков в ЖКУ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Установка приборов учета электроэнергии может привести к сверхнормативному росту коммунальных платежей граждан, правительство поручило профильным ведомствам проработать вопрос и принять меры для сглаживания эффекта, сообщает в четверг газета "Коммерсант".

"Правительство поручило ФАС, Минэнерго, Минэкономики и другим профильным ведомствам проработать вопрос включения стоимости приборов учета электроэнергии в коммунальные платежи граждан, следует из поручений вице-премьера Юрия Борисова от 18 сентября", - говорится в публикации со ссылкой на соответствующее поручение, с которым ознакомилось издание.

Как отмечается в документе, "факторы, связанные с организацией учета электроэнергии" могут быть выведены из-под ограничений роста общего платежа, который регулируется предельными индексами (они устанавливаются для каждого региона). Срок исполнения поручения - 19 ноября, уточняет газета.

В аппарате вице-премьера Борисова изданию подтвердили, что увеличение платы за коммунальные услуги возможно. Но чтобы включение затрат на организацию учета не привело к сверхнормативному росту платежей, профильные министерства (в частности Федеральная антимонопольная служба, министерство энергетики РФ и министерство экономического развития РФ) должны представить проект постановления с детальным финансово-экономическим обоснованием финальной суммы, на которую может повыситься общий платеж граждан.

Правительство будет дополнительно рассматривать и дорабатывать проект, а затем примет окончательное решение, подчеркнули в аппарате вице-премьера.

Газета напоминает, что федеральный закон об интеллектуальном учете электроэнергии вступил в силу 1 июля 2020 года. Теперь гарантирующие поставщики электроэнергии обязаны за свой счет устанавливать приборы в многоквартирных домах, а сетевые компании - в коммерческом секторе и в частных домах. За невыполнение требований предусмотрены штрафы.

По закону об интеллектуальном учете электроэнергии расходы сетевой компании на покупку, установку и замену приборов могут включаться в тариф и в плату за техприсоединение, но окупаемость также может быть обеспечена за счет повышения эффективности процессов.

Последние годы коммунальные платежи повышались в среднем на 4%, из-за покупки новых счетчиков этот уровень может быть превышен, опасаются опрошенные изданием эксперты. Дополнительная нагрузка на потребителей оценивается в 60 млрд рублей в год, или в 1% роста конечной цены на электроэнергию, пишет "Коммерсант".

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