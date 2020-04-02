Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах для пострадавших из-за COVID-19

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о предоставлении пострадавшим от пандемии COVID-19 гражданам и компаниям малого и среднего предпринимательства (МСП) права на получение кредитных каникул.

Банкам на время льготного периода придется снижать ставки на треть от среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (ПСК) по потребительским ссудам, выданным гражданам, которые пострадали от ситуации с коронавирусом.

Согласно документу, устанавливается, что физлицо или индивидуальный предприниматель, взявшие потребительский кредит или ипотеку до вступления в силу этого закона, смогут до 30 сентября обратиться к кредитору с требованием предоставить льготный период обслуживания ссуды. Для этого должны одновременно соблюдаться несколько условий. Одно из них - размер кредита не превышает установленной правительством максимальной суммы. Максимальный размер может быть установлен правительством в абсолютном или в относительном значении в зависимости от дохода заемщика с учетом региональных особенностей.

Другие условия - снижение дохода заемщика (совокупного дохода всех заемщиков по кредитному договору) за месяц до обращения более чем на 30% по сравнению с его среднемесячным доходом за 2019 год; на момент обращения заемщика в отношении такого кредитного договора уже не действует льготный период, предусмотренный ипотечными каникулами. Индивидуальные предприниматели вместо льготного периода могут попросить об уменьшении размера платежей в течение льготного периода.

Заемщик сможет определить длительность льготного периода (не более 6 месяцев), а также дату начала льготного периода (не позднее 14 дней с момента обращения). Дата начала льготного периода по ипотечному кредиту не может превышать один месяц, предшествующий обращению. В том случае, если заемщик в своем требовании не определил длительность льготного периода, а также дату начала льготного периода, такой период считается равным 6 месяцам, а датой начала льготного периода - дата направления требования заемщика кредитору.

Какие документы необходимы

Кредитор в срок до 5 дней с момента обращения заемщика обязан рассмотреть заявление и в случае его соответствия требованиям сообщить клиенту об изменении условий договора. При этом кредитор вправе запросить у заемщика документы, подтверждающие необходимость предоставления льготного периода. Эти документы заемщик должен предоставить не позднее 90 дней со дня представления кредитору требования.

Если не установлено иное, такими документами могут являться:

- справка о доходах и суммах налога физлица за 2019 и 2020 годы;

- выписка из регистра получателей госуслуг в сфере занятости населения - физлиц о регистрации гражданина в качестве безработного;

- листок нетрудоспособности, в соответствии с законодательством об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на срок не менее 1 месяца;

- иные документы, свидетельствующие о снижение дохода заемщика.

Банк России вправе установить дополнительный перечень документов, достаточных для подтверждения заемщиком условий, необходимых при предоставлении льготного периода.

Из закона следует, что кредитные каникулы можно попросить по телефону, если он идентифицирован в системе банка. Также условие о снижении дохода более чем на 30% "считается соблюденным, пока не доказано иное". Банк может запросить документы, подтверждающие снижение дохода заемщика, в ПФР, ФОМС И ФСС. Уже по факту обращения за кредитными каникулами заемщик дает разрешение на запрос информации о нем во внебюджетных фондах.

Условия льготного периода

В течение льготного периода не допускается начисление неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату кредита или уплате процентов, предъявление требования о досрочном погашении ссуды или обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки.

Заемщик вправе в любой момент времени в течение льготного периода прекратить его действие или досрочно погасить часть суммы кредита, направив соответствующее уведомление кредитору. По окончании льготного периода платежи по кредитному договору, уплачиваемые согласно действовавшим до льготного периода условиям договора, уплачиваются в размере, количестве и с периодичностью, которые установлены в соответствии с действовавшими до льготного периода условиями.

При этом по потребительским кредитам и кредитным картам в течение льготного периода на размер основного долга будут начисляться проценты по ставке, равной двум третям от рассчитанного Банком России среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (ПСК). Сумма таких процентов фиксируется по окончании льготного периода и выплачивается после основных выплат.

Среднерыночное значение ПСК, которое применяется банками во втором квартале, по кредитным картам составляет примерно 21%, то есть ставка по кредитным картам на время льготного периода не сможет превысить 14%.

Среднерыночное значение ПСК, которое применяется банками во втором квартале, по кредитам (в зависимости от срока и размера) составляет от 14% до 27%, то есть по таким кредитам ставка не сможет превысить от 9% до 18%.

Данная норма не распространяется на ипотечные кредиты.

Предложение для компаний

Заемщик из сферы малого и среднего предпринимательства и осуществляющий деятельность в отраслях, определенных правительством, также сможет в любой момент, но не позднее 30 сентября 2020 года, обратиться к кредитору с требованием об установлении льготного периода.

Требование заемщика должно содержать указание на приостановление исполнения своих обязательств по кредитному договору или на уменьшение размера платежей в течение льготного периода.

Компания сможет сама определить длительность льготного периода (но не более 6 месяцев), а также дату начала льготного периода, которая не может быть установлена ранее дня направления заемщиком требования. Если заемщик в своем требовании не определил длительность льготного периода, а также дату начала льготного периода, льготный период считается равным 6 месяцам, а датой начала льготного периода - дата направления требования кредитору.

Кредитор в срок до 5 дней обязан рассмотреть указанное требование и сообщить заемщику об изменении условий кредитного договора.

В течение льготного периода не допускаются начисление неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату кредита (займа) и (или) уплате процентов, предъявление требования о досрочном исполнении обязательства по договору и (или) обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки.

После установления льготного периода обязательства кредитора по предоставлению денежных средств заемщику приостанавливаются на весь срок действия льготного периода. Заемщик вправе в любой момент времени в течение льготного периода прекратить действие льготного периода, направив кредитору уведомление, или досрочно погасить кредит или его часть.

По окончании льготного периода в сумму обязательств заемщика по основному долгу включается сумма процентов, которые должны были быть уплачены исходя из действовавших ранее условий договора, но не были им уплачены в связи с предоставлением льготного периода.

Правительство сможет продлить предельный срок, до которого физлица, ИП или субъекты МСП вправе обратиться к кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Наряду с этим законом продолжает действовать норма о предоставлении кредита по ипотечным каникулам вне зависимости от даты подачи заявления, только при соответствии ряду условий (среди которых помимо снижения доходов есть регистрация безработным, инвалидность).