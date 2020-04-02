В Минкомсвязи ответили на критику Матвиенко, что пользуются российским мессенджером "ТамТам"

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала Минкомсвязи за бездействие в отношении популяризации российских мессенджеров, на что замминистра ответил, что в его ведомстве пользуются мессенджером "ТамТам".

Вопрос о том, почему в режиме изоляции и карантина россияне пользуются иностранными продуктами (например, Skype), а не российскими разработками, был поднят на заседании Совета Федерации в четверг. Замглавы Минкомсвязи Олег Иванов признал, что российские мессенджеры "ничем не хуже", но они все еще набирают популярность.

"К сожалению, так традиционно сложилось, население пользуется теми ресурсами, которые появились раньше. Сейчас, действительно, нужно принять все меры, и тут я абсолютно с вами согласен, чтобы наши с вами ресурсы пользовались популярностью", - сказал Иванов.

Матвиенко возразила: "А почему госорганы не переведены на отечественную систему? Здесь популяризация ни к чему, есть для этого органы власти. Почему госорганы не могут пользоваться, если вы утверждаете, что у нас есть хорошая эффективная отечественная связь?"

По словам Иванова, госорганы пользуются отечественным разработками, хотя, вероятно, не в должном объеме.

"Все Минкомсвязи пользуется "ТамТам". Mail.ru (...) Все цифровые министры регионов находятся именно у меня в чате в "ТамТам", - возразил Иванов.

"ТамТам", а также мессенджеры ICQ и Agent Mail.Ru входят в портфель Mail.ru Group, образованной в 2005 году на базе одноименного почтового сервиса. Группе также принадлежат соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Матвиенко потребовала от Минкомсвязи предметно разобраться с проблемой и сообщить "на понятном русском языке - когда мы будем пользоваться российскими, отечественными разработками". "Такое впечатление, что мы беседуем с коллегами из Китая без перевода", - выразила она свое отношение к заявлению замминистра.