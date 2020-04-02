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В Минкомсвязи ответили на критику Матвиенко, что пользуются российским мессенджером "ТамТам"

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала Минкомсвязи за бездействие в отношении популяризации российских мессенджеров, на что замминистра ответил, что в его ведомстве пользуются мессенджером "ТамТам".

Вопрос о том, почему в режиме изоляции и карантина россияне пользуются иностранными продуктами (например, Skype), а не российскими разработками, был поднят на заседании Совета Федерации в четверг. Замглавы Минкомсвязи Олег Иванов признал, что российские мессенджеры "ничем не хуже", но они все еще набирают популярность.

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"К сожалению, так традиционно сложилось, население пользуется теми ресурсами, которые появились раньше. Сейчас, действительно, нужно принять все меры, и тут я абсолютно с вами согласен, чтобы наши с вами ресурсы пользовались популярностью", - сказал Иванов.

Матвиенко возразила: "А почему госорганы не переведены на отечественную систему? Здесь популяризация ни к чему, есть для этого органы власти. Почему госорганы не могут пользоваться, если вы утверждаете, что у нас есть хорошая эффективная отечественная связь?"

По словам Иванова, госорганы пользуются отечественным разработками, хотя, вероятно, не в должном объеме.

"Все Минкомсвязи пользуется "ТамТам". Mail.ru (...) Все цифровые министры регионов находятся именно у меня в чате в "ТамТам", - возразил Иванов.

"ТамТам", а также мессенджеры ICQ и Agent Mail.Ru входят в портфель Mail.ru Group, образованной в 2005 году на базе одноименного почтового сервиса. Группе также принадлежат соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Матвиенко потребовала от Минкомсвязи предметно разобраться с проблемой и сообщить "на понятном русском языке - когда мы будем пользоваться российскими, отечественными разработками". "Такое впечатление, что мы беседуем с коллегами из Китая без перевода", - выразила она свое отношение к заявлению замминистра.

Минкомсвязи РФ Валентина Матвиенко

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