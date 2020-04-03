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Ледоколы "Атомфлота" отбуксировали аварийный танкер "Варзуга" в Баренцевом море

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В северо-восточной части Баренцева моря атомный ледокол "Вайгач" в пятницу завершил аварийную буксировку танкера "Варзуга" (компания-судовладелец АО "Бункерная компания", Архангельск), сообщила пресс-служба ФГУП "Атомфлот".

Из сообщения следует, что в Обской губе у танкера вышла из строя винто-рулевая колонка Azipod, и льды могли выдавить аварийное судно на мель. 29 марта "Варзугу" взяли на аварийную буксировку атомоходы "Вайгач" и "50 лет Победы".

В результате "Вайгач" прокладывал ледовый канал, а ледокол "50 лет Победы" вел аварийный танкер на буксире. Скорость движения каравана зависела от ледовых условий и составляла от 5 до 8 узлов.

"Благодаря профессионализму экипажей атомных ледоколов танкер "Варзуга" удалось без происшествий вывести из ледового плена. Эта операция привлекла внимание белых медведей. Они внимательно наблюдали за нашей работой", - прокомментировал капитан атомного ледокола "Вайгач" Александр Скрябин.

В пятницу аварийный танкер был передан спасательному буксиру "Умка" Морспасслужбы для дальнейшей буксировки по чистой воде в порт Мурманска. Атомоходы вернулись к работам по контрактным обязательствам.

Согласно базе "СПАРК-Интерфакс", АО "Бункерная компания" занимается вспомогательной деятельностью водного транспорта, 97,5% ее акций принадлежат компании DVA Group Capital (Москва).

Вайгач Атомфлот Архангельск

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