Что произошло за день: суббота, 4 апреля

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В жилой пятиэтажке в Орехово-Зуеве взорвалась газовая колонка. В результате произошло обрушение второго подъезда дома с пятого по третий этажи. Пострадали шесть человек, двое погибли. Возбуждено уголовное дело.

- В России за сутки выявлены еще 582 случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших достигло 4731. К настоящему моменту 333 человека уже выписаны из больниц. От осложнений умерли 43 пациента. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что пока нельзя говорить о тенденции к остановке или снижению заболеваемости. В ходе брифинга она рассказала, что в России COVID-19 был завезен из 73 стран, но больше половины пациентов заразились на российской территории.

- Правительство утвердило порядок помощи россиянам, застрявшим за границей. Для получения средств гражданину России следует заполнить форму на портале госуслуг, МИД РФ в течение 24 часов примет решение по заявлению. На взрослого человека полагается выплата в размере 2400 рублей в день, а на ребенка - 1600 рублей. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в понедельник начнется составление графиков вывоза россиян на родину после перерыва.

- Директор центра "Вектор" заявил о планах летом начать проверку вакцины от COVID-19 на людях. Ринат Максютов отметил, что специалисты смогли создать иммунитет от коронавируса у хорьков и мышей, впереди - испытания на обезьянах, после которых препарат можно будет проверять на людях. Он усомнился в искусственном происхождении нового типа коронавируса и предположил, что со временем COVID-19 станет сезонным заболеванием.

- Встреча министров ОПЕК+ перенесена на 9 апреля. О новой дате видеоконференции сообщили в пресс-службе министерства энергетики Азербайджана. Между тем власти Саудовской Аравии отреагировали на слова президента РФ Владимира Путина об их попытке избавиться от конкурентов, добывающих сланцевую нефть. Министры иностранных дел и энергетики заявили, что именно Россия вышла из соглашения по сокращению добычи.