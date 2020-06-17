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У историка Соколова сменился адвокат

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, заключил соглашение с новым адвокатом Сергеем Лукьяновым, от прежней команды защитников Александра Почуева и Екатерины Осадчук он собирался отказаться.

Убийство девушки доцентом СПбГУ

"Накануне мы заключили с Олегом Валерьевичем соглашение, я уже приступил к знакомству с материалами дела", - сказал Лукьянов "Интерфаксу".

Начало процесса по делу Соколова затянулось из-за формальностей с адвокатами. 8 июня судебное заседание было отложено, поскольку подсудимый должен был заключить официальное соглашение с Лукьяновым. 11 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила, что Соколов и Лукьянов договориться не смогли. 15 июня историк в суде заявил, что отказывается от услуг Почуева и Осадчук.

Позже Почуев сообщил журналистам, что соглашение с ним пока не расторгнуто, и он готов продолжать защиту историка, а при желании ученого вернется к работе с ним в рамках данного уголовного дела.

По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов на почве ревности выстрелил из мелкокалиберного обреза в аспирантку, с которой был в близких отношениях, а потом задушил. Спустя сутки Соколов попытался избавиться от трупа, по частям утопив его в Мойке. При попытке утопить руки, он упал в реку и был задержан. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

Его дело рассматривает Октябрьский суд Петербурга. Во время следствия Соколов признавал вину и говорил, что раскаивается. 15 июня в суде он заявил, что ответит на вопрос о признании вины после того, как обвинение представит доказательства.

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ Олег Соколов в суде

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Олег Соколов Анастасия Ещенко Александр Почуев Петербург Мойка Октябрьский суд Сергей Лукьянов

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