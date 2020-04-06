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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:29Заразились
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Зараженного коронавирусом жителя Приамурья госпитализировали с полицией

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Агрессивного жителя Амурской области, который заразился коронавирусом, удалось поместить в лечебное учреждение только при участии сотрудников полиции, сообщает в понедельник пресс-служба регионального УМВД.

"Тесты на короновирус, взятые у жителя Благовещенска и двух членов его семьи, показали положительный результат. Супруга и сын мужчины были помещены в инфекционную больницу, а глава семейства отказался от госпитализации, потребовав провести повторный анализ. Повторный тест также дал положительный результат", - говорится в сообщении.

Отмечается, что даже после ознакомления с результатами повторного анализа, мужчина отказался от госпитализации и вел себя неадекватно.

"Сотрудники Роспотребнадзора и медработники обратились за помощью к полицейским. Совместными принятыми мерами мужчину поместили в больницу. Но и в лечебном учреждении он продолжил вести себя агрессивно по отношению к медперсоналу, неоднократно высказывал намерения и предпринимал попытки покинуть больницу", - уточняет УМВД области.

В лечебном учреждении выставлен круглосуточный пост охраны, состоящий из сотрудников полиции и Росгвардии.

С неспокойным пациентом провел беседу начальник МО МВД России "Благовещенский" подполковник полиции Дмитрий Ященко. Он пояснил, что за нарушение действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения предусмотрен штраф.

В конце марта в Приамурье была госпитализирована первая пациентка с положительным результатом анализов на коронавирус. Женщина прибыла из Марокко. В понедельник региональный Минздрав сообщил, что женщина готовится к выписке. На сегодняшний день в области зарегистрировано четыре случая заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщалось, закон предусматривает штраф для граждан от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, для должностных лиц - от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, юридическим лицам грозит штраф в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Согласно ст. 236 УК РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических правил можно лишиться свободы на срок до 7 лет.

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