Глава Амурского Минздрава ушла в отставку

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова ушла в отставку по собственному желанию, сообщило правительство региона. Она занимала эту должность с октября 2019 года, а до того руководила министерством как и.о.

Теперь и.о. министра будет первый заместитель Жарновниковой Светлана Леонтьева. Она стала первым замминистра 26 марта, а до этого четыре года возглавляла Амурский областной онкологический диспансер, являлась заместителем главного врача Амурской областной клинической больницы.

22 апреля в Приамурье был отстранен от должности главный врач Белогорской больницы, где в терапевтическом отделении были выявлены зараженные коронавирусом среди пациентов с пневмониями. После этого отделение пришлось закрыть на карантин.