Более 90% россиян выразили желание научиться чему-то новому на самоизоляции

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Большинство россиян в период самоизоляции, введенной из-за пандемии коронавируса, хотят изучать иностранные языки, информационные технологии и психологию, всего к изучению новых дисциплин готовы более 90% опрошенных, следует из данных опроса, проведенного специалистами сайта стопкоронавирус.рф.

Опрос проводился специалистами сайта 5 апреля, в нем приняли участие более 12,1 тыс. человек на официальном телеграм-канале портала и более 241,8 тыс. человек на канале в вайбере.

Согласно опросу, осваивать новое готовы 93-95% россиян. На первом месте среди дисциплин, которые хотят изучать граждане, иностранные языки - ими в самоизоляции готовы заниматься от 33% до 35% опрошенных. Вторую строчку среди подписчиков стопкоронавирсв.рф в вайбере заняли курсы по психологии (17% опрошенных), а среди пользователей Телеграм на втором месте оказались информационные технологии (24%).

Кроме того, в топ самых предпочтительных курсов вошли кулинария (от 4% до 10% опрошенных), управление (5-6%), искусство (5%). При этом только 5-7% опрошенных не хотят изучать ничего нового в период самоизоляции.