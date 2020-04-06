В университете Сеченова в Москве откроют коронавирусный стационар на 2 тыс. коек

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения России Михаил Мурашко открыли коронавирусный стационар, развернутый на базе клиники Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова на Погодинской улице.

Всего в университетских клиниках будет развернуто 2 тыс. коек для приема больных, в рамках первой очереди завершено перепрофилирование 700 коек, сообщил журналистам в понедельник Собянин.

"Мы продолжаем разворачивать активно коечный фонд для борьбы с коронавирусом. До этого мы активно разворачивали городскую сеть, городские клиники. В соответствии с поручением президента Российской Федерации, председателя правительства РФ, мы вместе с министром здравоохранения отработали систему оказания содействия города за счет федеральных клиник, они активно включились. Один из самых мощных центров, который будет насчитывать около 2 тыс. коек. В итоге сегодня первая очередь открывается", - сказал Собянин.

Он пояснил, что в университетских клиниках будет развернуто 2 тыс. коек для приема больных. Кроме того, сотни ординаторов Сеченовки пришли работать терапевтами в московские поликлиники, многие студенты университета трудятся волонтерами в больницах.

Мэр уточнил, что коронавирусные госпитали будут развернуты на базе четырех клинических больниц Первого МГМУ им. Сеченова. В рамках первой очереди завершено перепрофилирование 700 коек, в т. ч. 400 коек на базе университетской клинической больницы № 2 (корпус имени Василенко, Погодинская улица, д. 1); 300 коек на базе клинической больницы № 4 (улица Доватора, д. 15).

"Мы открываем многопрофильные стационары, которые имеют перечень услуг работы такой, что могут принимать совершенно разного профиля пациентов, не только с многопрофильными заболеваниями - пневмониями, но в том числе и с патологией, которая является хронической и так далее", - сказал Мурашко.

Министр подчеркнул, что университетская клиника также выступает в роли федерального консультативного центра, с которым ежедневно советуются медработники по вопросу лечения больных в тяжелом состоянии. Также сотрудники Сеченовки разработали методические пособия, перевели зарубежную литературу о коронавирусе. По его словам, они сегодня "фактически являются лидерами по формированию тактики ведения пациентов и помощи специалистам всей страны".

Как рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы, для приема зараженных коронавирусной инфекцией корпус им. Василенко (клиника пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии) на Погодинской улице был укомплектован аппаратами искусственной вентиляции легких; 138 коек обеспечены кислородом, развернуто 12 коек реанимации и интенсивной терапии. Установлен компьютерный томограф, являющийся наиболее эффективным инструментом диагностики пневмонии. Для предотвращения распространения инфекции разграничены "чистые" и "грязные" зоны, установлены санпропускники (шлюзы).

Кроме того, 13 апреля на базе Сеченовского университета планируется развернуть еще 1,3 тыс. коек, в том числе 500 коек в университетской клинической больнице № 3 (клиника нервных болезней им. А. Я. Кожевникова и корпус им. Е. М. Тареева); 800 коек в университетской клинической больнице № 1.

"В городские поликлиники в качестве участковых терапевтов пришли работать 167 ординаторов, имеющих диплом Сеченовского университета по специальности "Лечебное дело" или "Педиатрия", всего же в московских поликлиниках сейчас работают 730 ординаторов медицинских вузов. Все ординаторы имеют сертификат, подтверждающий сдачу допускного экзамена к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности на должностях среднего медперсонала, а также прошли первичную аккредитацию для работы врачами-терапевтами. Перед началом работы они освоили систему ЕМИАС и прошли подробный инструктаж по оказанию помощи пациентам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.

Кроме того, более 100 студентов Сеченовского университета в качестве волонтеров участвуют в оказании адресной помощи пожилым и маломобильным гражданам, находящимся на самоизоляции, а также помогают медицинскому персоналу в больницах города Москвы.

В России на 6 апреля зафиксированы 6 343 случая заражения коронавирусом, 406 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (4 484). По данным федерального оперативного штаба, умерли 47 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.