На замглавы Минпромторга Овсянникова составили протокол за мелкое хулиганство в Ижевске

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг обещает провести внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшим в аэропорту города Ижевск с участием заместителя главы ведомства Дмитрия Овсянникова. На него был составлен протокол за мелкое хулиганство.

Ранее в СМИ сообщалось о конфликте Овсянникова с сотрудниками правоохранительных органов, обеспечивающими безопасность в аэропорту, в ходе которого высокопоставленный чиновник использовал нецензурную брань.

"Правовую оценку случившемуся даст суд, но, разумеется, служебное удостоверение не предназначено для того, чтобы оправдывать его наличием нарушение закона. Более того, оно, как и должность заместителя министра, налагает особую ответственность на государственного служащего за свои действия. Если чиновник такого уровня некорректно ведет себя по отношению к сотрудникам органов правопорядка - это является грубым нарушением кодекса этики государственных гражданских служащих", - заявил Минпромторг.

"Тем более такое поведение выглядит недопустимым в текущей ситуации, когда страна переживает эпидемию новой коронавирусной инфекции. Сейчас как никогда важно, независимо от занимаемого положения, с пониманием относиться ко всем дополнительным ограничениям и предписаниям, которые могут помочь в борьбе с распространением пандемии", - отметили в министерстве.

В Минпромторге не стали комментировать вопрос, отстранен ли замминистра от исполнения обязанностей на время внутреннего расследования.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что инцидент произошел накануне вечером после того, как сотрудники аэропорта на входе в здание аэровокзала попросили у мужчины проездной документ, чего раньше не требовалось. На это он дал резкий ответ, после чего попытался пройти на паспортный контроль, но был задержан сотрудниками полиции. При этом источник отметил, что мужчина был трезв.

По словам собеседника агентства, на него был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти). Он добавил, что из-за задержания и составления протокола Овсянников не попал на рейс.

Дмитрий Овсянников окончил Удмуртский государственный университет, карьеру начинал именно в Ижевске. В 2003-2007 годах работал федеральным инспектором по Удмуртии.

В 2015-2016 годах был заместителем министра промышленности и торговли РФ, в 2016-2019 годах - губернатором Севастополя, затем вновь стал замглавы Минпромторга.