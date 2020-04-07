Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:30Заразились
на 07.04В России 7 497+1 154В мире 1 345 048+72 933

Получивший административный протокол экс-глава Севастополя счел, что в аэропорту "перегнули палку"

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Замминистра промышленности и торговли РФ, экс-губернатор Севастопля Дмитрий Овсянников заявляет, что выполнил все требования сотрудников безопасности в аэропорту Ижевска. Ранее сообщалось, что в отношении него был составлен протокол о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти.

"Впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт Ижевска - это, что называется, перегнуть палку. Но все требования сотрудников авиационной безопасности мною были выполнены", - сообщил он "Интерфаксу".

Он считает, что "спорить с желанием оштрафовать бессмысленно".

В РоссииНа замглавы Минпромторга Овсянникова составили протокол за мелкое хулиганство в ИжевскеЧитать подробнее

Овсянников добавил, что при появлении возможности старается бывать в Ижевске, чтобы навестить отца. Он сообщил также, что долетел из Ижевска в Москву нормально и вышел на работу.

Накануне сообщалось, что Минпромторг намерен расследовать инцидент с участием Овсянникова в аэропорту Ижевска после публикаций в СМИ.

Инцидент в аэропорту

Источник, знакомый с ситуацией, сообщал "Интерфаксу", что инцидент произошел 5 апреля вечером: сотрудники аэропорта Ижевска на входе в здание аэровокзала попросили у мужчины проездной документ, чего раньше не требовалось. На это он дал резкий ответ и попытался пройти на паспортный контроль, но был задержан сотрудниками полиции. При этом источник отметил, что мужчина был трезв.

На мужчину был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти).

Из-за задержания и составления протокола Овсянников не попал на рейс.

Дмитрий Овсянников окончил Удмуртский государственный университет, карьеру начинал именно в Ижевске. В 2003-2007 годах работал федеральным инспектором по Удмуртии.

В 2015-2016 годах был заместителем министра промышленности и торговли РФ, в 2016-2019 годах - губернатором Севастополя, затем вновь стал замглавы Минпромторга.

Минпромторг Ижевск Дмитрий Овсянников

Новости по теме

Новости

Каждый пятый россиянин решил не доверять информации о коронавирусе

В Х5 допустили сохранение части сотрудников на удаленке и после пандемии

В Москве раскрыли группу мошенников, похитивших с карт более 25 млн руб.

Минсельхоз проверит жалобу экспортеров подсолнечника на бумажную волокиту

Минсельхоз проверит жалобу экспортеров подсолнечника на бумажную волокиту

Иностранцам предложили давать гражданство РФ без отказа от имеющегося

Иностранцам предложили давать гражданство РФ без отказа от имеющегося

В РФ пресекли крупный канал сбыта поддельных денег высокого качества

"Роскосмос" осудил планы Трампа по освоению Луны

"Роскосмос" осудил планы Трампа по освоению Луны

X5 Retail Group заявила о дефиците масок в России

Суточный прирост заболевших COVID-19 в России впервые превысил 1 тыс. человек

Суточный прирост заболевших COVID-19 в России впервые превысил 1 тыс. человек

В РФ провели почти 800 тысяч тестов на COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');