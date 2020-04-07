Получивший административный протокол экс-глава Севастополя счел, что в аэропорту "перегнули палку"

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Замминистра промышленности и торговли РФ, экс-губернатор Севастопля Дмитрий Овсянников заявляет, что выполнил все требования сотрудников безопасности в аэропорту Ижевска. Ранее сообщалось, что в отношении него был составлен протокол о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти.

"Впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт Ижевска - это, что называется, перегнуть палку. Но все требования сотрудников авиационной безопасности мною были выполнены", - сообщил он "Интерфаксу".

Он считает, что "спорить с желанием оштрафовать бессмысленно".

Овсянников добавил, что при появлении возможности старается бывать в Ижевске, чтобы навестить отца. Он сообщил также, что долетел из Ижевска в Москву нормально и вышел на работу.

Накануне сообщалось, что Минпромторг намерен расследовать инцидент с участием Овсянникова в аэропорту Ижевска после публикаций в СМИ.

Инцидент в аэропорту

Источник, знакомый с ситуацией, сообщал "Интерфаксу", что инцидент произошел 5 апреля вечером: сотрудники аэропорта Ижевска на входе в здание аэровокзала попросили у мужчины проездной документ, чего раньше не требовалось. На это он дал резкий ответ и попытался пройти на паспортный контроль, но был задержан сотрудниками полиции. При этом источник отметил, что мужчина был трезв.

На мужчину был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти).

Из-за задержания и составления протокола Овсянников не попал на рейс.

Дмитрий Овсянников окончил Удмуртский государственный университет, карьеру начинал именно в Ижевске. В 2003-2007 годах работал федеральным инспектором по Удмуртии.

В 2015-2016 годах был заместителем министра промышленности и торговли РФ, в 2016-2019 годах - губернатором Севастополя, затем вновь стал замглавы Минпромторга.