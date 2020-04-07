Более 630 россиян вынужденно остались в Японии

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Более 630 граждан РФ вынуждены задержаться в Японии из-за ограничения авиасообщения вследствие распространения коронавируса, говорится в сообщении, опубликованном в фейсбуке посольства России в Японии.

"Посольство продолжает прилагать максимальные усилия для оказания содействия нашим гражданам (их число на данный момент составляет 637 человек), которые вынуждены задержаться в Японии из-за ограничения авиасообщения вследствие распространения коронавируса, и находятся в трудной жизненной ситуации", - сообщила дипмиссия.

Посольство оказывает помощь россиянам с размещением, обеспечением продуктами питания и предметами первой необходимости.