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"Интерфакс" и "Эксперт РА" подписали соглашение о сотрудничестве

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - "Эксперт РА", крупнейшее российское кредитное рейтинговое агентство, и Группа "Интерфакс", признанный лидер российского информационного рынка в сегменте B2B, подписали соглашение о сотрудничестве.

"Интерфакс", согласно документу, получил права на распространение через платформу RU Data информации о присвоенных агентством "Эксперт РА" кредитных рейтингах эмитентов и эмиссий.

Подписчики RU Data смогут получать данные об изменениях кредитных рейтингов, присвоенных "Эксперт РА", в режиме реального времени через веб-интерфейс, а также API и Excel.

"В условиях быстро меняющегося мира, мгновенный доступ к информации о присвоении или изменении кредитных рейтингов является необходимым условием для успешной работы участников финансовых рынков, регуляторов и деловых партнеров. Мы как ведущее российское рейтинговое агентство заинтересованы в распространении информации о наших рейтингах через различные информационные каналы", - заявил заместитель генерального директора "Эксперт РА" Сергей Назаров.

По его словам, "на сегодняшний день речь идет о более чем 600 действующих рейтингах. Помимо собственно кредитных рейтингов, наше агентство активно развивает направление оценки устойчивого развития, куда входят ESG рейтинги, рейтинги корпоративного управления, независимая верификация зеленых и социальных облигаций, а также зеленых кредитов".

"Факторы устойчивого развития бизнеса все больше определяют предпочтения инвесторов и направления финансовых потоков. Предоставление информации о таких рейтингах и независимых заключениях через RU Data будет способствовать более полной и более оперативной оценке кредитных и некредитных рисков", - подчеркнул Назаров.

"Интерфакс" стремится предоставить профучастникам исчерпывающе полные данные по кредитным рискам контрагентов. Мы являемся единственным российским информационным агентством, имеющим соглашения о распространении рейтингов как большой тройки международных рейтинговых агентств, так и ведущих российских национальных агентств. Новое соглашение даст клиентам RU Data дополнительные возможности для анализа кредитного качества эмитентов и их финансовых инструментов", - отметил исполнительный директор "Интерфакса" Владимир Герасимов.

Помимо кредитных рейтингов в рамках проекта RU Data на основе оригинальной скоринговой модели производится также анализ кредитного качества российских эмитентов долговых ценных бумаг, предполагающий получение основных метрик кредитного риска: PD (PIT, TTC) и LGD.

Участники соглашения

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" основано в 1997 году и на сегодняшний день является старейшим и крупнейшим российским рейтинговым агентством. "Эксперт РА" включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

Рейтинги "Эксперт РА" входят в перечни официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Банком России, министерством финансов, министерством экономического развития, "Московской биржей", а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.

Группа "Интерфакс" - разработчик передовых решений в области управления бизнес-рисками, выполнения регулятивных требований. Решения "Интерфакса" превращают большие данные в знания и позволяют компаниям использовать все возможности Big Data для получения конкурентных преимуществ и эффективного управления бизнесом в условиях цифровой экономики.

RU Data - продукт "Интерфакса", созданный в партнерстве с Национальным расчетным депозитарием (НРД). Является самым крупным российским источником верифицированной информации по финансовым инструментам и эмитентам, который объединяет всю доступную информацию по рынку ценных бумаг России, включая эталонные данные, подтвержденные учетной системой; информацию от эмитентов и регистраторов, оперативную информацию, поступающую напрямую от эмитентов.

"Интерфакс", как уполномочено агентство ЦБ РФ, предоставляет в RU Data информацию об эмитентах, в том числе это сущфакты, отчетность, российские и международные рейтинги, данные об эмиссиях и нерыночных инструментах.

RU Data обладает уникальными сервисами для автоматизации регуляторных требований к оценке рыночных и кредитных рисков по портфелям финансовых инструментов, закрывая потребности сразу нескольких подразделений: бэк-офиса, отчетности, депозитария, рисков.

Интерфакс Эксперт РА

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