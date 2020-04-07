Строители получили условные сроки за смерть четверых на заводе по производству "Буков"

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Орджоникидзевский суд Екатеринбурге назначил условные приговоры двум специалистам ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина" (МЗиК) и двум руководителям строительных фирм по делу об обрушении кровли корпуса завода и гибели четырех человек 9 ноября 2016 года. О решении суда сообщает областное управление СКР.

По делу осуждены заместитель главного инженера по эксплуатации основных фондов завода, инженер по техническому надзору завода, а также два руководителя строительных фирм, сотрудники которых реконструировали обрушившийся корпус.

В зависимости от роли каждого, суд признал их виновными в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей), в причинении тяжкого вреда здоровью и в нарушении безопасности при строительных работах, повлекшем смерть более чем двух человек.

Суд и следствие установили, что в 2010-2016 годах заместитель главного инженера не организовал надлежащего обследования технического состояния строительных конструкций заводского корпуса и не запретил их использование, хотя знал, что они в аварийном состоянии.

Как считает следствие, в 2016 году руководители строительных фирм, ремонтировавших крышу корпуса, "желая быстрее выполнить работы и получить за них оплату, грубо нарушали правила безопасности при ведении строительных работ и технологию работ по устройству кровли". Кроме того, они разрешили складировать стройматериалы и оборудование н несущих конструкциях здания, а также положили новую рулонную кровлю поверх старой. В результате нагрузка на стропила критически возросла, считают в СК.

Инженер по техническому надзору завода, который должен был контролировать работу подрядчиков, корпус не осматривал, поэтому не заметил нарушения.

Фактические нагрузки на конструкции превысили проектные более чем в два раза, и 9 ноября 2016 года на площади более 3300 кв.м обвалилась кровля. В здании находились несколько десятков человек. Погибли четыре человека, еще 16 пострадали.

ПАО "Машзавод им. М.И.Калинина" производит продукцию военного и гражданского назначения. В числе производимой продукции: пуско-заряжающая установка, которая является боевым средством ЗРК средней дальности "БУК-М2Э" и пусковая установка из состава ЗРС "Антей-2500".