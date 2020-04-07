Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:30Заразились
на 07.04В России 7 497+1 154В мире 1 345 048+72 933

Строители получили условные сроки за смерть четверых на заводе по производству "Буков"

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Орджоникидзевский суд Екатеринбурге назначил условные приговоры двум специалистам ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина" (МЗиК) и двум руководителям строительных фирм по делу об обрушении кровли корпуса завода и гибели четырех человек 9 ноября 2016 года. О решении суда сообщает областное управление СКР.

По делу осуждены заместитель главного инженера по эксплуатации основных фондов завода, инженер по техническому надзору завода, а также два руководителя строительных фирм, сотрудники которых реконструировали обрушившийся корпус.

В зависимости от роли каждого, суд признал их виновными в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей), в причинении тяжкого вреда здоровью и в нарушении безопасности при строительных работах, повлекшем смерть более чем двух человек.

Суд и следствие установили, что в 2010-2016 годах заместитель главного инженера не организовал надлежащего обследования технического состояния строительных конструкций заводского корпуса и не запретил их использование, хотя знал, что они в аварийном состоянии.

Как считает следствие, в 2016 году руководители строительных фирм, ремонтировавших крышу корпуса, "желая быстрее выполнить работы и получить за них оплату, грубо нарушали правила безопасности при ведении строительных работ и технологию работ по устройству кровли". Кроме того, они разрешили складировать стройматериалы и оборудование н несущих конструкциях здания, а также положили новую рулонную кровлю поверх старой. В результате нагрузка на стропила критически возросла, считают в СК.

Инженер по техническому надзору завода, который должен был контролировать работу подрядчиков, корпус не осматривал, поэтому не заметил нарушения.

Фактические нагрузки на конструкции превысили проектные более чем в два раза, и 9 ноября 2016 года на площади более 3300 кв.м обвалилась кровля. В здании находились несколько десятков человек. Погибли четыре человека, еще 16 пострадали.

ПАО "Машзавод им. М.И.Калинина" производит продукцию военного и гражданского назначения. В числе производимой продукции: пуско-заряжающая установка, которая является боевым средством ЗРК средней дальности "БУК-М2Э" и пусковая установка из состава ЗРС "Антей-2500".

БУК Антей Машзавод Калинина Екатеринбург СКР Свердловская область Орджоникидзевский суд

Новости по теме

Новости

В МИД РФ на фоне пандемии призвали взять интернет под международный контроль

В Кремле рассказали, как Путина охраняют от коронавируса

В Кремле рассказали, как Путина охраняют от коронавируса

Патриарх Кирилл призвал видеть в пандемии COVID-19 шанс на перемены к лучшему

Патриарх Кирилл призвал видеть в пандемии COVID-19 шанс на перемены к лучшему

"Инвитро" передумал делать анализы на коронавирус гражданам

"Инвитро" передумал делать анализы на коронавирус гражданам

Каждый пятый россиянин решил не доверять информации о коронавирусе

В Х5 допустили сохранение части сотрудников на удаленке и после пандемии

Получивший административный протокол экс-глава Севастополя счел, что в аэропорту "перегнули палку"

В Москве раскрыли группу мошенников, похитивших с карт более 25 млн руб.

Минсельхоз проверит жалобу экспортеров подсолнечника на бумажную волокиту

Минсельхоз проверит жалобу экспортеров подсолнечника на бумажную волокиту

Иностранцам предложили давать гражданство РФ без отказа от имеющегося

Иностранцам предложили давать гражданство РФ без отказа от имеющегося
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');