Осужденным за обрушение на заводе по производству "Буков" заменили сроки на реальные

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд заменил условные сроки на реальные всем четверым осужденным по делу об обрушении крыши на машиностроительном заводе имени Калинина в Екатеринбурге. Как сообщила пресс-служба суда, отбывать срок они будут в колонии-поселении.

На заводе 9 ноября 2016 года обрушилась кровля ремонтируемого корпуса 50-х годов постройки. Погибли четверо рабочих-строителей, еще 16 пострадали. Обвинения в связи со случившимся были предъявлены двум руководителям строительных фирм, которые проводили реконструкцию, а также заместителю главного инженера по эксплуатации основных фондов машзавода и инженеру по техническому надзору завода.

В апреле 2020 года Орджоникидзевский суд в Екатеринбурге назначил им условные сроки, а трое из них были освобождены от наказания за истечением срока давности.

В зависимости от установленной роли они были признаны виновными по ч.3 ст. 109 УК(причинение смерти по неосторожности четырем лицам вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), ч.ч.1,2 ст.118 УК (причинение тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) и ч.3 ст.216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Суд установил, что в 2010-2016 годах заместитель главного инженера не организовал надлежащей проверки технического состояния строительных конструкций реконструируемого корпуса. Он знал, что их несущие элементы находятся в аварийном состоянии, но не запретил эксплуатацию помещений. Также суд и следствие установили, что руководители строительных фирм, желая поскорее провести реконструкцию кровли, "грубо нарушали правила безопасности" и технологию.

Кроме того, руководители фирм организовали складирование стройматериалов и оборудования на несущих конструкциях кровли и устройство рулонной кровли корпуса поверх ранее существовавшей. Все это, как полагает следствие, привело к критическому увеличению нагрузки на стропила, и они не выдержали. При этом инженер по технадзору завода, контролируя подрядчиков, не осматривал место работ.

ПАО "Машзавод им. М.И.Калинина" производит продукцию военного и гражданского назначения, в том числе пуско-заряжающие установки, которые являются боевым средством ЗРК средней дальности "БУК-М2Э" и пусковые установки из состава ЗРС "Антей-2500".