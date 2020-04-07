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В Томске разработали препарат для диагностики рака желудка по новой для РФ технологии

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали радиофармпрепарат для сверхточной диагностики рака желудка, сообщила во вторник пресс-служба вуза.

Препарат получен по новой для России технологии. В его структуре изотоп технеций-99 (радиоактивный нуклид химического элемента технеция с атомным номером 43 и массовым числом 99 - ИФ), каркасный белок и связующие соединения.

"Белок способен связываться с определенными участками раковых клеток, подводя к ним технеций. Именно по технецию врачи с помощью гамма-камеры очень точно видят расположение злокачественных образований. Связать каркасный белок и изотоп - сложнейшая работа, поэтому пока нигде в мире радиофармпрепараты такого типа в клинической практике широко не применяются", - говорится в сообщении.

В настоящее время препарат проходит стадию клинических испытаний в НИИ онкологии Томского национального исследовательского медцентра РАН. Разработка ученых уже зарекомендовала себя при подборе наиболее эффективного лечения для конкретного пациента.

"За счет каркасного белка, который чрезвычайно специфично связывается с рецепторами раковых клеток конкретного пациента, мы получаем точную визуализацию злокачественных образований. После такой диагностики мы можем рекомендовать назначение пациенту персонализированного лечения, так называемыми, таргетными препаратами", - цитирует пресс-служба завотделением радионуклидной диагностики НИИ онкологии ТНИМЦ Владимира Чернова.

В планах Томского политеха - разработать линейку радиофармпрепаратов в рамках мегагранта, полученного от правительства РФ. Ученые рассчитывают создать препараты не только для диагностики, но и для терапии.

Томский политехнический университет основан в 1896 году, является первым в Сибири техническим вузом. В Национальном рейтинге университетов 2019 года, подготовленном Международной информационной группой "Интерфакс", ТПУ занимает восьмое место.

Томск ТПУ Томский политехнический университет

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