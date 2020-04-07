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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:30Заразились
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Опрос показал почти двукратный рост числа самоизолировавшихся в РФ

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Большинство граждан РФ (76%) находятся дома либо самоизолировались, уехав в другое место, при этом никаких специальных мер в связи с угрозой коронавируса не предпринимают лишь 3% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Согласно исследованию, доля сограждан, находящихся в самоизоляции, возросла почти вдвое по сравнению с 26 марта, когда подобные меры предосторожности соблюдали 42% россиян.

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По данным ВЦИОМ, 81% россиян полагает, что большая часть их родственников и друзей соблюдает ограничительные меры в виде самоизоляции или карантина, 12% респондентов уверены, что соблюдающих и игнорирующих меры предосторожности одинаковое количество, и лишь 4% опрошенных считают, что большая часть их собственного окружения не соблюдает никакие меры предосторожности.

При этом, согласно опросу, не оказалось респондентов, считающих, что их личное окружение полностью игнорирует все возможные меры защиты от COVID-19.

Опрос показал, что три четверти россиян (74%) верят, что защититься от коронавируса можно, у 16% респондентов нет такой уверенности, каждый десятый не знает, есть ли такая защита или нет.

Инициативный всероссийский опрос был проведении 2 апреля 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
ВЦИОМ коронавирус

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