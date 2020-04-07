Опрос показал почти двукратный рост числа самоизолировавшихся в РФ

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Большинство граждан РФ (76%) находятся дома либо самоизолировались, уехав в другое место, при этом никаких специальных мер в связи с угрозой коронавируса не предпринимают лишь 3% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Согласно исследованию, доля сограждан, находящихся в самоизоляции, возросла почти вдвое по сравнению с 26 марта, когда подобные меры предосторожности соблюдали 42% россиян.

По данным ВЦИОМ, 81% россиян полагает, что большая часть их родственников и друзей соблюдает ограничительные меры в виде самоизоляции или карантина, 12% респондентов уверены, что соблюдающих и игнорирующих меры предосторожности одинаковое количество, и лишь 4% опрошенных считают, что большая часть их собственного окружения не соблюдает никакие меры предосторожности.

При этом, согласно опросу, не оказалось респондентов, считающих, что их личное окружение полностью игнорирует все возможные меры защиты от COVID-19.

Опрос показал, что три четверти россиян (74%) верят, что защититься от коронавируса можно, у 16% респондентов нет такой уверенности, каждый десятый не знает, есть ли такая защита или нет.

Инициативный всероссийский опрос был проведении 2 апреля 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.