"Спортмастер" полностью закрыл большинство магазинов в РФ

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Спортмастер" полностью закрыл большинство магазинов в России, следует из данных на сайте компании.

Полностью закрыты 325 магазинов, 120 магазинов работают как пункты выдачи заказов - в них можно оформить и получить предоплаченный заказ. Два магазина, по данным сайта, открыты для посетителей, оба находятся в Томской области - это Северск и Томск.

Об изменении графика работы магазинов ритейлер предупреждал 28 марта - в первый день "карантинных каникул". При этом онлайн-магазин продолжит работу, сообщала компания.

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник в компании сообщил, что она на время закроет все свои магазины. Своих сотрудников "Спортмастер" предложил трудоустроить другим сетям. Кроме того, у них будет возможность вернуться в "Спортмастер", как только заработают магазины. Тем, кто не сможет трудоустроиться, сеть обещает выплатить средства в размере одного МРОТ.

В пресс-службе "Спортмастера" на запрос "Интерфакса" не ответили.

Бизнес "Спортмастера"

Сеть "Спортмастер" объединяет около 500 магазинов в РФ, на Украине, в Белоруссии, Казахстане и Китае. Головная структура сети - группа Sportmaster Operations Pte. Ltd со штаб-квартирой в Сингапуре. У группы более 1,4 тыс. магазинов ("Спортмастер", O'Stin, Funday). Ее выручка в 2019 году составила более 160 млрд рублей.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Спортмастер" в 2018 году составила 107,4 млрд рублей, чистая прибыль - 15,65 млрд рублей.

"Карантинные каникулы" длиной в месяц

Президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля, а затем продлил "карантинные каникулы" до 30 апреля. "Длинные выходные" предусмотрены, чтобы снизить скорость распространения коронавируса в России. Кроме того, в Москве и Подмосковье с 30 марта был введен режим самоизоляции для всех жителей. Затем аналогичные ограничения начали вводить власти остальных субъектов РФ.

В Москве и других регионах закрыты магазины, за исключением аптек, продуктовых магазинов и магазинов с товарами первой необходимости.