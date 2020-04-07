Шойгу доложили о работе военных специалистов над препаратами от COVID-19

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники 48-го Центрального научно-исследовательского института войск радиационной, химической и биологической защиты Министерства обороны РФ изучают эффективность лекарств против коронавирусной инфекции, сообщил начальник управления войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Как рассказал Кириллов министру обороны Сергею Шойгу, военные специалисты выбрали лабораторную модель животного, которое в плане восприимчивости к коронавирусу наиболее близко к человеку. "Проводится оценка эффективности химиотерапевтических препаратов", - добавил генерал.

Кириллов также сообщил, что войска РХБЗ в ходе последней проверки подтвердили готовность выполнять задачи в условиях биологического заражения. С 17 по 28 марта на территории всех военных округов войска РХБЗ провели учения, в рамках которых отрабатывалась дезинфекция объектов, участков местности и дорог, рассказал он.

По его словам, в настоящее время основные усилия сосредоточены на проведении профилактических мероприятий и своевременном выявлении инфицированных коронавирусом.

"В период с 28 по 29 марта в воинских частях и организациях Вооруженных сил проведена масштабная комплексная профилактическая дезинфекция, в ходе которой обработано более 22 тысяч зданий и сооружений, внутренние прилегающие к воинским частям территории", - сказал генерал.

Он также добавил, что в административных зданиях министерства обороны обработано более 70 тысяч квадратных метров служебных помещений и 700 единиц автомобильной техники.