Спикер парламента Петербурга призвал СМИ к "информационной гигиене" при пандемии

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров призвал средства массовой информации к "информационной гигиене" и хорошим правдивым новостям в условиях пандемии коронавируса.

"Вот зачитываю для СМИ. "78-й" канал (сообщает - ИФ): "Петербургские депутаты отказались расширять льготы для бизнеса в связи с коронавирусом". Это боевой листок Смольного! Что мы отказались расширять?" - возмутился Макаров.

"Я только что сказал: дайте людям хорошие новости. Я говорил не только о личной гигиене, но и об информационной гигиене. Еще раз обращаю ваше внимание на ответственность СМИ в этих условиях. Народу и так сложно и тяжело, а лечатся эти тяжести и трудности хорошими правильными и справедливыми новостями", - добавил Макаров.

В среду Законодательное собрание города рассматривало во втором чтении законопроект о налоговых мерах поддержки бизнеса. Из 11 поправок, в том числе расширяющих категории тех, кому власти окажут помощь, депутаты поддержали только одну.