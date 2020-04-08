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Выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет будут давать без справок о доходах за прошлый год

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Семьи с детьми от трех до семи лет будут получать выплаты независимо от доходов прошлого года, потому что будет учитываться ситуация на сегодняшний момент, заявил президент РФ Владимир Путин.

Экономический кризис

"Когда предлагал это решение в Послании, речь шла о так называемом критерии нуждаемости, то есть семье надо было показать свой доход за прошлый год, чтобы получить выплаты. Но сейчас, когда текущие доходы у многих "просели", нельзя судить о достатке семьи по прошлогодним справкам", - сказал Путин на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России в среду.

В связи с этим для тех, кто временно признан безработным, президент предложил при начислении выплаты на детей от трех до семи лет, а также других пособий "не учитывать доход, полученный ранее по месту работы".

"Таким образом, мы существенно расширяем круг получателей такой поддержки. Те, кто прежде не мог претендовать на такую выплату, начнут ее получать. Повторю, исходя не из прошлых справок, а из сегодняшней реальной ситуации и проблем конкретной семьи", - подчеркнул Путин.

Владимир Путин

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