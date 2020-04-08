С отца экс-сенатора Арашукова сняли обвинение в хищении газа на 32 млрд рублей

При этом Арашукову-старшему добавлено обвинение в убийстве

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Раулю Арашукову, отцу бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, предъявлено обвинение в окончательной редакции, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Владимир Постанюк.

"Могу сказать, что пропало обвинение в хищении газа путем мошенничества в размере 32 млрд (рублей - ИФ). Так как окончательное обвинение занимает 300 листов, я не смог прочитать его сразу, поэтому уточнил у следователя, он мне подтвердил, что хищение на 32 млрд не предъявлено", - сказал адвокат.

Вместе с тем, следствие предъявило Арашукову-старшему обвинение в убийстве, в котором ранее был обвинен его сын.

"Следствие считает, что отец почему-то, каким-то образом причастен к этим убийствам, якобы он давал сыну какие-то указания", - сказал адвокат.

Также он отметил, что кроме статьи 105 (убийство), в обвинительном заключении остались статья 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и ряд эпизодов по статье 160 УК РФ (растрата).

Свою вину Рауль Арашуков не признает.

По словам адвоката, сбор доказательств по делу завершен. В настоящее время защита продолжает ознакомление с результатами многочисленных экспертиз по делу.

Как ранее сообщали в СК, Арашуков-старший создал ОПС для махинаций с газом ПАО "Газпром", которого за несколько лет было похищено более чем на 30 млрд рублей.

В октябре 2019 года в отношении Арашукова-старшего было возбуждено четыре новых уголовных дела о присвоении и растрате порядка 775 млн рублей (часть 4 статьи 160 УК РФ).

В одном из дел фигурирует дочь Рауля Арашукова, родная сестра экс-сенатора Рауфа Арашукова, Камилла Агоева, в другом - Нелли Арашукова, супруга Рауля и мать Рауфа. Согласно версии следствия, женщины были фиктивно трудоустроены в одном из предприятий газовой отрасли Ставрополья, где Камилла Агоева незаконно получила в качестве заработной платы около 12,8 млн рублей, а Нелли Арашукова - порядка 2,8 млн рублей.

Окончательное обвинение Рауфу Арашукову

Накануне окончательное обвинение было предъявлено Рауфу Арашукову. К обвинению экс-сенатора добавились два эпизода превышения должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и ложный донос (ч. 2 ст. 306 УК РФ).

По версии следствия, Арашуков организовал убийства заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а также избиение свидетеля убийства Жукова.

Также, согласно окончательному обвинению, экс-сенатор влиял на бывшего первого замруководителя управления Следственного комитета по КЧР Казбека Булатова и начальника республиканского центра противодействия экстремизму МВД Тимура Бетуганова (арестованы в 2019 году - ИФ) для сокрытия своих преступлений.

Кроме того в окончательной редакции экс-сенатору вменен ложный донос о пытках сотрудниками правоохранительных органов экс-директора филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" Гузера Хашукаева, в настоящее время проходящего по делу экс-сенатора как участник ОПС его отца.

"Из интересного, на взгляд защиты, это ход следствия, чтобы присоединить Рауфа Арашукова к преступному сообществу. Следствие считает, что его отец организовал преступное сообщество исключительно для хищения газа, однако, видимо, как они ни пытались, самого Рауфа к хищению привлечь не получилось. Поэтому теперь они говорят, что отец Рауфа создал преступное сообщество и включил в него сына в 2008 году, чтобы он убивал людей, которые, с точки зрения сообщества, могли помешать его функционированию", - отметила адвокат экс-сенатора Анна Ставицкая в разговоре с "Интерфаксом".

Рауф Арашуков был задержан в январе 2019 года после того, как Совет Федерации одобрил снятие с тогда еще действующего сенатора неприкосновенности.

Тогда же следствие задержало отца сенатора - на тот момент советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова.

Рауф Арашуков ранее заявлял, что считает свое преследование "политическим заказом". Семья Арашуковых после возбуждения дел и объявления в розыск мамы и сестры экс-сенатора уехала за границу.

Всего в рамках "дела Арашуковых" к настоящему времени, кроме отца и сына, к ответственности привлечены более 25 человек, которым инкриминируется участие в ОПС и хищения. Часть фигурантов находится в розыске.