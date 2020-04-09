Мишустин пояснил, по какому принципу организуют возвращение россиян из-за рубежа

Сотрудники полиции во время встречи пассажиров рейса из Бангкока в аэропорту Шереметьево Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Рейсы по возвращению россиян из-за рубежа планируются исходя из введенных лимитов и принципа "один рейс - одно место проживания", сообщил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин.

Как заявил премьер в четверг на совещании по вопросу организации возвращения российских граждан из-за рубежа, правительство решило "возвращать людей сразу туда, где они проживают". "Если по каким-то причинам это невозможно, то человеку будет предложено оставаться пока в тех странах, где он находится, либо готовиться к временному карантину на территории России", - добавил Мишустин.

Он отметил, что на время, пока гражданин России будет оставаться за границей, ему будет выплачиваться помощь. "Правительство приняло соответствующее решение, на эти цели, вы знаете, было выделено полмиллиарда рублей, надо будет больше средств - будет выделено. И министерство иностранных дел активно работает над этим", - сказал премьер. Мишустин сообщил, что россияне уже начали получать первые выплаты.

Кому из россиян отдадут приоритет при возвращении на родину

Глава правительства также рассказал, что Россия намерена вывести из-за границы всех россиян, кто хочет вернуться на родину, но приоритет будет отдан туристам, то есть тем, кто уехал из РФ в этом году.

"Мы не оставим людей без нашей поддержки, все, кто хочет должны вернуться на родину. Это большая работа, которой мы занимаемся ежедневно. Стран, откуда предстоит организовать перелеты, много. Часто наши граждане находятся в разных местах в этих странах: кто-то живет рядом с аэропортом, а кому-то несколько часов туда добираться",- сказал Мишустин.

По его словам, в первую очередь будут вывозиться люди, которые находятся за границей как туристы, "а не живут там уже длительное время и интегрированы в местную жизнь, инфраструктуру".

Мишустин призвал оперативно информировать россиян об условиях возвращения домой

Кроме того, российский премьер призвал наладить четкое информирование находящихся за границей россиян об условиях возвращения на родину.

"Люди должны получать всю эту информацию оперативно, и здесь просил бы коллег с Минцифры также взаимодействовать, помогать информировать наших уважаемых представителей МИД, это и послы и консулы, чтобы не было ситуаций, когда кто-то приезжает в аэропорт и ему дают посадочный талон, который по непонятным причинам перед вылетом аннулируют. Вот этого ни в коем случае не должно повторяться", - сказал он.

"Я просил бы здесь МИД, Минтранс, Росавиацию и "Аэрофлот" наладить четкую работу этого механизма. Всем службам необходимо работать четко по алгоритму, который утвержден оперативным штабом и здесь МИД должно быть активно включено в этот процесс. Его сотрудникам надо обеспечить взаимодействие с гражданами, в том числе в части их сбора в аэропорту вылета", - сказал он.

Мишустин также заявил о недопустимости ситуации с аннулированием посадочных талонов перед вылетом россиян, которые вывозятся в данный момент из-за рубежа. "Вот это ни в коем случае не должно повторяться", - предупредил премьер.