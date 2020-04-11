L'Oreal перепрофилировала завод в Калуге на выпуск антисептических средств

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Французская L'Oreal, крупнейший в мире производитель косметики, перепрофилировала завод в Калужской области на выпуск антисептического геля для рук, сообщила пресс-служба правительства региона.

Объем инвестиций в перенастройку предприятия не уточняется. Завод будет выпускать 30 тыс флаконов в месяц. Перепрофилирование производства будет способствовать повышению устойчивости экономического положения фирмы.

Весь производимый на заводе антисептик будет реализовываться на территории Калужской области.

Завод L'Oreal в индустриальном парке "Ворсино" в Калужской области был открыт в 2010 году. В настоящее время его площадь составляет 23,7 тыс. кв. м.